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Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером учительских зарплат

Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером учительских зарплат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты заявили, что им предлагают почти 69 тысяч в месяц

В минувшую субботу, 5 октября, вся страна отмечала День учителя. Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили выяснить, сколько получают за свой труд преподаватели в разных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Всего за девять месяцев 2024 года – с января по сентябрь включительно – в ДФО появилось 2900 вакансий для педагогов. Большинство (36%) – в Хабаровском крае. Далее идут Приморье (26%) и Бурятия (9%). За ними – Амурская область (8%), Якутия и Сахалин (по 7%), Забайкальский край (3%), Камчатка (2%), Магаданская область (1%) и Еврейская АО (0,2%).

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го спрос на учителей и преподавателей на Дальнем Востоке снизился в целом на 5%. Заметнее всего – на Камчатке, в Магаданской и Амурской областях. Он также упал в Забайкалье (на 21%) и Приморском крае (на 12%).
 
Потребность в педагогах, напротив, возросла на Сахалине (на 97%), в Бурятии (39%) и Якутии (37%). Кроме того, больше предложений о работе, чем годом ранее, было на сайте hh.ru в Хабаровском крае (+12%).

При этом самые большие зарплаты предлагают сахалинским учителям. По данным HeadHunter, они колеблются от 61 264 до 91 954 рублей. В Хабаровском крае – от 34 483 до 63 218, в Приморье – от 45 977 до 80 460, в Бурятии – от 32 184 до 68 966 рублей. 
учителя зарплаты деньги работа Дальний Восток

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