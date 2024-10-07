В Улан-Удэ сегодня будет тепло

Днём воздух прогреется до +16
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +14, +19, местами +6, +11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +14, +16.
Он обратился с иском к администрации сельского поселения
Некоторые считают, что сигнальный колокол нужно было оставить на малой родине Героя
В спектакле задействована вся балетная труппа Бурятского театра оперы и балета
Во время рейда там не обнаружили ни одного пса
Их не станут показывать из-за опасного оборудования
Пока он живёт на даче в клетке
Горожанин утверждал, что продал автомобиль до своего задержания за рулём в состоянии опьянения
Надежда Васильевна Никифорова воспитала целую плеяду людей, влюблённых в спорт
Накануне, 5 октября, в Улан-Удэ зафиксировали аварийное отключение электроэнергии.
Днём по республике +11, +16, местами +5, +10
В Тункинском районе восстанавливают женский дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с фестиваля
Угрозы населённым пунктам нет
Доржи Чимитов ранее был удостоен трёх госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского