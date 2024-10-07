В Улан-Удэ сегодня будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.Температура днём +14, +19, местами +6, +11.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +14, +16.

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