В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд

Он обратился с иском к администрации сельского поселения
Житель Мухоршибирского района Бурятии через суд решал вопрос переселения из аварийного жилья.
Мужчина обратился в суд с иском к администрации МО СП «Саганнурское» о понуждении предоставить жилое помещение по договору социального найма. Дом, где был зарегистрирован сельчанин, является бараком. Жильё официально признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени мужчине не предоставили другое жильё.
- В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению на условиях что ответчик обязуется предоставить И. благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
Определением суда утверждено мировое соглашение между сторонами, которое уже вступило в законную силу.
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