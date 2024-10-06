В Бурятии житель аварийного барака решил свою проблему через суд

Житель Мухоршибирского района Бурятии через суд решал вопрос переселения из аварийного жилья.Мужчина обратился в суд с иском к администрации МО СП «Саганнурское» о понуждении предоставить жилое помещение по договору социального найма. Дом, где был зарегистрирован сельчанин, является бараком. Жильё официально признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени мужчине не предоставили другое жильё.- В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению на условиях что ответчик обязуется предоставить И. благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.Определением суда утверждено мировое соглашение между сторонами, которое уже вступило в законную силу.