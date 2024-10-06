В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»

11 и 12 октября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится показ знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» (возрастное ограничение 6+).
На сцену выйдут звёзды бурятского балета. Как сообщили в пресс-службе театра, партию Одетты-Одиллии исполнит заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова. В образе Зигфрида предстанет заслуженный артист Бурятии Баир Цыдыпылов.
В спектакле задействована вся балетная труппа Бурятского театра оперы и балета. Балет будет идти под сопровождение симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.
«Лебединое озеро» — самый известный и любимый зрителями балет на бессмертную музыку Петра Чайковского. В основе его сюжета лежит старинная немецкая легенда о любви прекрасной Одетты, превращенной злым гением Ротбартом в белого лебедя, и принца Зигфрида. Чтобы она снова смогла стать человеком, её избраннику необходимо хранить верность своей любви. В противном случае девушка навсегда останется лебедем.
Состав на 11 октября:
Дирижёр: Валерий Волчанецкий
Королева: Антонина Волгина
Наставник: Батор Надмитов
Одетта/Одиллия: Евгения Цыренова
Зигфрид: Баир Цыдыпылов
Ротбарт: Вячеслав Намжилон
Шут: Аюша Аюшеев
Па-де-труа: Кономи Цукада, Мария Зонхоева, Эльдар Ванданов
Большие лебеди: Лия Балданова, Аямэ Масуока Такаяма
Маленькие лебеди: Александра Богданова, Маргарита Эрдыниева, Чинчи Ондар, Мария Зонхоева
Состав на 12 октября:
Дирижёр: Владимир Рылов
Королева: Антонина Волгина
Наставник: Батор Надмитов
Одетта/Одиллия: Евгения Цыренова
Зигфрид: Баир Цыдыпылов
Ротбарт: Вячеслав Намжилон
Шут: Аюша Аюшеев
Па-де-труа: Кономи Цукада, Мария Зонхоева, Эльдар Ванданов
Большие лебеди: Лия Балданова, Аямэ Масуока Такаяма
Маленькие лебеди: Александра Богданова, Маргарита Эрдыниева, Чинчи Ондар, Мария Зонхоева