В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»

11 и 12 октября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится показ знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» (возрастное ограничение 6+).На сцену выйдут звёзды бурятского балета. Как сообщили в пресс-службе театра, партию Одетты-Одиллии исполнит заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова. В образе Зигфрида предстанет заслуженный артист Бурятии Баир Цыдыпылов.В спектакле задействована вся балетная труппа Бурятского театра оперы и балета. Балет будет идти под сопровождение симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.«‎‎Лебединое озеро» — самый известный и любимый зрителями балет на бессмертную музыку Петра Чайковского. В основе его сюжета лежит старинная немецкая легенда о любви прекрасной Одетты, превращенной злым гением Ротбартом в белого лебедя, и принца Зигфрида. Чтобы она снова смогла стать человеком, её избраннику необходимо хранить верность своей любви. В противном случае девушка навсегда останется лебедем.Дирижёр: Валерий ВолчанецкийКоролева: Антонина ВолгинаНаставник: Батор НадмитовОдетта/Одиллия: Евгения ЦыреноваЗигфрид: Баир ЦыдыпыловРотбарт: Вячеслав НамжилонШут: Аюша АюшеевПа-де-труа: Кономи Цукада, Мария Зонхоева, Эльдар ВандановБольшие лебеди: Лия Балданова, Аямэ Масуока ТакаямаМаленькие лебеди: Александра Богданова, Маргарита Эрдыниева, Чинчи Ондар, Мария ЗонхоеваДирижёр: Владимир РыловКоролева: Антонина ВолгинаНаставник: Батор НадмитовОдетта/Одиллия: Евгения ЦыреноваЗигфрид: Баир ЦыдыпыловРотбарт: Вячеслав НамжилонШут: Аюша АюшеевПа-де-труа: Кономи Цукада, Мария Зонхоева, Эльдар ВандановБольшие лебеди: Лия Балданова, Аямэ Масуока ТакаямаМаленькие лебеди: Александра Богданова, Маргарита Эрдыниева, Чинчи Ондар, Мария Зонхоева