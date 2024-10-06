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Попавшийся на пьяной езде улан-удэнец не смог обмануть суд

Попавшийся на пьяной езде улан-удэнец не смог обмануть суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанин утверждал, что продал автомобиль до своего задержания за рулём в состоянии опьянения

Апелляционной инстанцией оставлено без изменения постановление Советского районного суда Улан-Удэ о наложении ареста на автомобиль мужчины, попавшегося на повторной пьяной езде.

Мужчина ранее был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Вскоре сотрудники ГИБДД вновь остановили его за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Так что на этот раз было возбуждено уголовное дело.

Дознаватель обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на автомобиль, чтобы обеспечить исполнение приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации машины. Автомобиль органом дознания изъят у подозреваемого и помещён на стоянку.

- Районный суд законно и обоснованно удовлетворил ходатайство дознавателя и наложил арест на автомобиль, поскольку, согласно представленным суду сведениям, он принадлежит Ц., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, - посчитал Верховный суд Бурятии.

Доводы мужчины и его адвоката о том, что автомобиль был продан 19 июля 2024 года, то есть накануне даты преступления - 20 июля 2024 года, признаны несостоятельными. Согласно карточке учёта машины, свидетельству о его регистрации, паспорту ТС, собственником автомобиля является подозреваемый.

Решение о конфискации автомобиля либо возвращении собственнику будет принято в дальнейшем судом при вынесении приговора.
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