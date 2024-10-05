В Бурятии началось строительство женского буддийского дацана

В Тункинском районе восстанавливают женский дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
Начато строительство женского буддийского дацана в местности Хандагайта, находящейся в 10 км от села Тагархай Тункинского района. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7».
- Начинаем восстанавливать женский буддийский дацан, который был построен в двадцатых годах прошлого столетия под руководством Агвана Доржиева. Миряне называли его «Шабгансын хороо». Последняя шабганса Должин теэбэй прожила 97 лет и наизусть читала буддийские сутры. Этим летом приезжала 21 монгольская хандама во главе с Кунзе багша, которая является сердечной дочерью девятого Богдо Гэгэна. Они заложили бумбу (сосуд с драгоценностями) под место нахождения женского буддийского дацана, - рассказал Лобсон Чойнзин лама (Иннокентий Сотников).
В Тункинском районе объявили сбор средств на строительство дацана.
В Тункинском районе восстанавливают женский дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
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