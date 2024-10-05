В Бурятии началось строительство женского буддийского дацана

Начато строительство женского буддийского дацана в местности Хандагайта, находящейся в 10 км от села Тагархай Тункинского района. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7».- Начинаем восстанавливать женский буддийский дацан, который был построен в двадцатых годах прошлого столетия под руководством Агвана Доржиева. Миряне называли его «Шабгансын хороо». Последняя шабганса Должин теэбэй прожила 97 лет и наизусть читала буддийские сутры. Этим летом приезжала 21 монгольская хандама во главе с Кунзе багша, которая является сердечной дочерью девятого Богдо Гэгэна. Они заложили бумбу (сосуд с драгоценностями) под место нахождения женского буддийского дацана, - рассказал Лобсон Чойнзин лама (Иннокентий Сотников).В Тункинском районе объявили сбор средств на строительство дацана.