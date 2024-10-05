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В Улан-Удэ проходит второй всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований

Накануне, 4 октября, в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2011 годов рождения. Турнир посвящён памяти обладателя Кубка мира, призёра чемпионата мира и Европы, чемпиона СССР и России, заслуженного мастера спорта России, заслуженного работника физической культуры Бурятии Сергея Жалсановича Замбалова.

На соревнования приехали спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва и Сахалинской области. Бурятия представлена командами из районов – более 150 человек. Также в турнире участвуют основные члены сборной республики.

Состязания проходят в тёплой дружественной атмосфере. Турнир организован минспорта республики, Федерацией спортивной борьбы Бурятии, близкими, многочисленными друзьями и соратниками Сергея Жалсановича

- Я от имени президента Федерации спортивной борьбы Бурятии Чимита Валерьевича Бальжинимаева, членов организационного комитета хочу вас всех поприветствовать на открытии второго всероссийского турнира памяти Сергея Жалсановича Замбалова. Хочется сказать, что Сергей Жалсанович настолько светлый и порядочный, честный и техничный. Один из самых техничных борцов бурятской школы борьбы и российской, советской школ. Именно благодаря этому организация турнира прошла на очень такой тёплой ноте. Друзья, родственники и обычные любители вольной борьбы желали помочь турниру. От этого турнира пусть зажгутся новые звёзды вольной борьбы, - отметил на открытии мероприятия Жамсо Лхамажапов, вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятии.

Всероссийские соревнования в Улан-Удэ являются своеобразной путёвкой в будущее. Борцы данного возраста – это ближайший спортивный резерв. Кроме того, победителям турнира присвоят спортивное звание «Кандидат в мастера спорта».

- Позвольте мне от имени «Забайкальского горнорудного предприятия» поздравить всех с этим спортивным праздником в честь нашего легендарного человека, борца с большой буквы Сергея Жалсановича Замбалова. Желаю всем участникам, тренерам, чтобы сегодня они показали все свои умения. Желаю этому турниру долголетия, участникам соревнований – побед, а болельщикам – хороших впечатлений и хорошего настроения, - поздравил всех заместитель генерального директора «Забайкальского горнорудного предприятия» Пётр Архинчеев.

На торжественном открытии Сергея Жалсановича Замбалова вспоминали как целеустремлённого, самобытного и харизматичного спортсмена. Он достойно выступал на различных соревнованиях и гордился тем, что представлял на них Бурятию.

- Здравствуйте, уважаемые присутствующие в зале гости, организаторы, участники и все-все, кто сегодня своё время проводит с нами, радует нас! Эта память очень ценна, потому что это молодёжный турнир, и ребята унесут с этих ковров для себя что-то ценное, что-то интересное, какие-то новые приёмы, навыки, - отметила Оксана Замбалова, супруга Сергея Замбалова.

У турнира солидный призовой фонд. Денежные призы будут вручаться не только победителям и призёрам, но их тренерам. Генеральный партнёр Федерации спортивной борьбы Бурятии - «Забайкальское горнорудное предприятие».

Соревнования проводятся в течение двух дней – 4 и 5 октября. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+
турнир вольная борьба

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