В Баргузинском районе Бурятии провели фестиваль этноспорта



28 сентября в посёлке Усть-Баргузин на территории культурно-туристического центра «Баргуджин Токум» развернулся первый этнокультурный фестиваль «Бархан Уула».



Более 150 спортсменов из разных районов Бурятии и Монголии состязались в соревнованиях по национальным видам спорта: по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган», игре в кости «шагай наадан», спортивной игре «талаан тобшо наадан», игре «баргай наадан», традиционной сойотской игре «тэбэг» и стрельбе из лука. Состоялись также показательные выступления и мастер-классы конных лучников.



По итогам турнира по разбиванию хребтовой кости главный приз в 200 тысяч рублей получил спортсмен из Монголии Бадмадорж. Лучшей среди женщин стала Сахия Садаева из Закаменского района.



Фестиваль прошёл при поддержке администраций Баргузинского и Курумканского районов, а также межрегиональной Федерации национальной игры «Сээр хухалха».



Бархан Уула или Барагхан — одна из самых высоких гор Баргузинского хребта, издревле почитаемая как святыня не только баргузинскими бурятами, но и монголами.

