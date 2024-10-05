Военному из Бурятии вручили звезду Героя России

Звезду Героя России вручили военному из Бурятии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.- Сегодня министр обороны Андрей Рэмович Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку - Доржи Шойнхоровичу Чимитову. Доржи - выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, удостоен трёх госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского. После окончания училища, с 2003 года проходил службу в 24-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированной в Сосновом Бору в Бурятии, с самого начала участвовал в спецоперации, - рассказал глава региона.Глава Бурятии также сообщил, что Доржи Чимитов родился в 1979 году на родине матери в селе Курумкан Курумканского района, вырос в селе Дульдурга Забайкальского края, откуда родом его отец.- В кратком описании подвига указано, что «отряд под командованием Доржи Чимитова вёл разведку в местности Городня Черниговской области, во время выполнения задания наши бойцы попали в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении, офицер Чимитов получил ранение, но смог организовать оборону, вывести группу из-под огня, эвакуировать всех раненых, при этом противник потерял 11 человек», - заключил Алексей Цыденов.