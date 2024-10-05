В Бурятии действуют пять лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено три возгорания. Причиной пожара в Заиграевском районе стало неосторожное обращение с огнём, два очага в Баунтовском эвенкийском районе возникли из-за сухой грозы.По состоянию на утро 5 октября действуют пять возгораний: в Баунтовском эвенкийском и Заиграевском районах. Угрозы населённым пунктам нет.С огненной стихией борются 19 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны. На тушении работают 5 единиц лесопожарной техники.- В Бурятии снят особый противопожарный режим. При посещении лесного массива соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности, - напомнили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.