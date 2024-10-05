Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам 8,5 млн рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 4 октября стали 2135 жителей республики (+44 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 505,2 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, интернет-сайтах, при этом часто используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок либо товары по заниженной стоимости.Так, житель Улан-Удэ на интернет-платформе для размещения рекламных объявлений увидел объявление о продаже сотового телефона. Связавшись с продавцом, договорился о покупке гаджета. Затем мужчина перевёл на банковский счёт продавца 97 тысяч рублей, после чего тот перестал отвечать на телефонные звонки, а объявление на сайте было удалено.