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Выставку «Поезд Победы» в Улан-Удэ увидели более 4,7 тысяч посетителей

Выставку «Поезд Победы» в Улан-Удэ увидели более 4,7 тысяч посетителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспозиция работала в бурятской столице четыре дня

Экспозицию «Поезда Победы» (возрастное ограничение - 12+) на вокзале Улан-Удэ за 4 дня посетили 4 740 человек.

10 тематических вагонов, посвящённые отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны, увидели сотни бурятских школьников: учащиеся Гильбиринской, Сотниковской, Ганзуринской, Заиграевской, Талецкой, Онохойской, Октябрьской, Эрхирикской, Старо-Татауровской, Турунтаевской, Татауровской, Шигаевской, Степно-Дворецкой, Байкало-Кударинской, Колесовской, Хоринской школ, Селенгинской гимназии, общеобразовательных учреждений Селенгинского района, школ № 2, 8, 17, 19, 26, 35, 40, 41, 52, 58 Улан-Удэ.

Также выставку посещали юнармейцы, кадеты, курсанты УМЦ «Авангард», Ресурсного центра патриотического воспитания и студенты колледжей (педагогического, медицинского, аграрного, туризма и сервиса, технологий и лесопользования, недропользования) и техникумов (индустриального, информационно-экономического, авиационного, автомобильного транспорта, строительства и городского хозяйства).

С 30 сентября по 3 октября состав с иммерсивной передвижной выставкой с максимальным эффектом присутствия работал в столице Бурятии. Выставка была открыта не менее восьми часов в день: с 10 утра до 18 вечера, группы заходили в поезд с пятиминутным интервалом.

Фоторепортаж с экспозиции можно посмотреть здесь.
 
Справочно о Бурятии в годы ВОВ

На фронт отправились более 120 тысяч человек, то есть каждый пятый житель Республики Бурятия. Из них на полях сражений пали около 39 тысяч солдат, или треть из ушедших воевать. Инвалидами домой вернулись 6,5 тысяч человек.

Уроженцы Бурятии приняли участие во всех значимых операциях Красной армии, начиная от зимнего контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го и Сталинградской битвы, заканчивая Берлинской операцией и разгромом Квантунской армии. За проявленный героизм 43 бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы.

Не меньший вклад в Победу внесли труженики тыла Бурятии. К 1940 году здесь располагались несколько крупных предприятий союзного и республиканского значения. В их числе авиазавод в Улан-Удэ, который в кооперации с Иркутским предприятием освоил производство фронтовых пикирующих бомбардировщиков Пе-2. С 1943 года здесь началось производство истребителей Ла-5, а с 1944-го — Ла-7, ставших главной ударной силой истребительной авиации СССР. Паровозовагонный завод в Улан-Удэ строил и ремонтировал паровозы, товарные и пассажирские вагоны. Кроме того, здесь производились различные детали, работали цеха по производству мин, миномётов и других видов вооружения.

За годы войны 244 работника промышленности, транспорта, сельского хозяйства были награждены орденами и медалями СССР. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» были удостоены 83 240 рабочих, колхозников и служащих республики.

Благодаря тому, что Бурятия располагалась глубоко в тылу, здесь были развёрнуты десятки госпиталей. По данным Республиканской больницы имени Семашко, за годы войны в госпиталях Бурятии было пролечено более 30 тысяч раненых и больных, проведено более 16 тысяч операций. Вернулся в строй каждый третий поступивший на лечение солдат. Каждому второму была восстановлена трудоспособность.
выставка

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