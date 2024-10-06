06 октября

05 октября

04 октября

Популярное

Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов

Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Некоторые считают, что сигнальный колокол нужно было оставить на малой родине Героя

На днях стало известно, что бронзовый корабельный колокол (иначе – рында) с эсминца «Быстрый», на котором служил матрос Тихоокеанского флота России, Герой России Алдар Цыденжапов, торжественно передали Национальному музею Бурятии.

Теперь каждый желающий сможет увидеть памятный экспонат на постоянной выставке «История Бурятии. С древнейших времён по настоящее время» (возрастное ограничение – 6+) в музее истории имени М. Н. Хангалова в Улан-Удэ.
 
Эта экспозиция рассказывает о жизни и службе Алдара и о его подвиге. Сам Цыденжапов – уроженец Агинского Бурятского округа, который находится в соседнем Забайкалье. И он стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя.

Тем временем некоторые агинчане недоумевают, с какой стати рында досталась Бурятии. Эту тему уже не первый день бурно обсуждают в одном из пабликов.
 
- Почему соседняя республика решила себе забрать себе корабельный колокол с эсминца, на котором служил наш храбрый Герой Алдар? Он наш парень, наш земляк, родился и вырос в Агинских степях, здесь живут его родные, – говорится в посте, опубликованном в сообществе. – Он навсегда остался в памяти своих близких, друзей, одноклассников, и уже потом – по России. Поэтому считаю, что колокол должен находиться на его родной земле как память – чтобы мы могли ходить, смотреть и гордиться им.

Часть участников сообщества с анонимным автором согласились, но большинство заявили, что особой разницы, где хранится рында, в общем-то, нет.

- Пусть гордятся Героем и достойным сыном всего бурятского народа. Нам, агинским, достаточно памяти о нём, – высказался один из подписчиков.

- Это же хорошо, что в Бурятии гордятся нашим Героем. Пусть на его примере воспитывают подрастающее поколение. Надо глубже смотреть, понимать и положительно относиться к таким вещам, – добавила другая посетительница паблика.

Кстати, неделю назад, 26 сентября, в широкий прокат вышла драма режиссёра Олега Штрома под названием «9 секунд» (возрастное ограничение – 12+). Лента рассказывает об Алдаре Цыденжапове и его подвиге. Отважного матроса сыграл Бато Шойнжонов, а его друга – уроженец Селенгинского района Баир Базаров. Помимо бурятских актёров, в фильме есть российские знаменитости – Дмитрий Певцов и Даниил Спиваковский. 

Справка 

24 сентября 2010 года Алдар предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый». С тех пор минуло уже 14 лет. Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.

19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.

Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в Агинском. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу.

В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота. А в столице Бурятии есть улица, которая носит его имя
Алдар Цыденжапов музей выставка соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 06.10.2024
Некоторые считают, что сигнальный колокол нужно было оставить на малой родине Героя
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Лебединое озеро»
Общество, 06.10.2024
В спектакле задействована вся балетная труппа Бурятского театра оперы и балета
В Бурятии бегавшие у сельской школы собаки куда-то подевались
В Бурятии бегавшие у сельской школы собаки куда-то подевались
Общество, 06.10.2024
Во время рейда там не обнаружили ни одного пса
«Кина не будет»: Жители района в Бурятии остались без фильмов
«Кина не будет»: Жители района в Бурятии остались без фильмов
Общество, 06.10.2024
Их не станут показывать из-за опасного оборудования


В Улан-Удэ ищут хозяев для крошечного котёнка
В Улан-Удэ ищут хозяев для крошечного котёнка
Общество, 06.10.2024
Пока он живёт на даче в клетке
Попавшийся на пьяной езде улан-удэнец не смог обмануть суд
Попавшийся на пьяной езде улан-удэнец не смог обмануть суд
Общество, 06.10.2024
Горожанин утверждал, что продал автомобиль до своего задержания за рулём в состоянии опьянения
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску легендарной учительнице физкультуры
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску легендарной учительнице физкультуры
Общество, 06.10.2024
Надежда Васильевна Никифорова воспитала целую плеяду людей, влюблённых в спорт
В Улан-Удэ несколько улиц оставались без света
В Улан-Удэ несколько улиц оставались без света
Общество, 06.10.2024
Накануне, 5 октября, в Улан-Удэ зафиксировали аварийное отключение электроэнергии.
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 06.10.2024
Днём по республике +11, +16, местами +5, +10

В Бурятии началось строительство женского буддийского дацана
В Бурятии началось строительство женского буддийского дацана
Общество, 05.10.2024
В Тункинском районе восстанавливают женский дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
В Улан-Удэ проходит второй всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова
В Улан-Удэ проходит второй всероссийский турнир памяти Сергея Замбалова
Общество, 05.10.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Баргузинском районе Бурятии провели фестиваль этноспорта
В Баргузинском районе Бурятии провели фестиваль этноспорта
Общество, 05.10.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с фестиваля
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Общество, 05.10.2024
Угрозы населённым пунктам нет
Военному из Бурятии вручили звезду Героя России
Военному из Бурятии вручили звезду Героя России
Общество, 05.10.2024
Доржи Чимитов ранее был удостоен трёх госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^