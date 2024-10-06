Агинцев удивила передача Бурятии рынды с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов



Теперь каждый желающий сможет увидеть памятный экспонат на постоянной выставке «История Бурятии. С древнейших времён по настоящее время» (возрастное ограничение – 6+) в музее истории имени М. Н. Хангалова в Улан-Удэ.



Эта экспозиция рассказывает о жизни и службе Алдара и о его подвиге. Сам Цыденжапов – уроженец Агинского Бурятского округа, который находится в соседнем Забайкалье. И он стал первым матросом, кому со времён Великой Отечественной войны присвоили звание Героя.



Тем временем некоторые агинчане недоумевают, с какой стати рында досталась Бурятии. Эту тему уже не первый день бурно обсуждают в одном из пабликов.



- Почему соседняя республика решила себе забрать себе корабельный колокол с эсминца, на котором служил наш храбрый Герой Алдар? Он наш парень, наш земляк, родился и вырос в Агинских степях, здесь живут его родные, – говорится в посте, опубликованном в сообществе. – Он навсегда остался в памяти своих близких, друзей, одноклассников, и уже потом – по России. Поэтому считаю, что колокол должен находиться на его родной земле как память – чтобы мы могли ходить, смотреть и гордиться им.



Часть участников сообщества с анонимным автором согласились, но большинство заявили, что особой разницы, где хранится рында, в общем-то, нет.



- Пусть гордятся Героем и достойным сыном всего бурятского народа. Нам, агинским, достаточно памяти о нём, – высказался один из подписчиков.



- Это же хорошо, что в Бурятии гордятся нашим Героем. Пусть на его примере воспитывают подрастающее поколение. Надо глубже смотреть, понимать и положительно относиться к таким вещам, – добавила другая посетительница паблика.





Кстати, неделю назад, 26 сентября, в широкий прокат вышла драма режиссёра Олега Штрома под названием «9 секунд» (возрастное ограничение – 12+). Лента рассказывает об Алдаре Цыденжапове и его подвиге. Отважного матроса сыграл Бато Шойнжонов, а его друга – уроженец Селенгинского района Баир Базаров. Помимо бурятских актёров, в фильме есть российские знаменитости – Дмитрий Певцов и Даниил Спиваковский.







Справка





24 сентября 2010 года Алдар предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый». С тех пор минуло уже 14 лет. Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.



19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.



Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в Агинском. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу.



В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота. А в столице Бурятии есть улица, которая носит его имя

