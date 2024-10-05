В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по футболу 8х8

На этой неделе в Бурятии стартует первенство республики по футболу среди женщин. В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 8 человек.6 октября в Улан-Удэ, на стадионе «Спартак» пройдёт первый тур первенства. Игры начнутся в 12:00.В матчах примут участие две команды спортивной школы № 6 («СШ №6 – ВСГУТУ» и «СШ №6-РЖД»), команда БГУ и команда «Гвардия».