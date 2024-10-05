В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по футболу 8х8

Участие принимают женские команды
На этой неделе в Бурятии стартует первенство республики по футболу среди женщин. В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 8 человек.
6 октября в Улан-Удэ, на стадионе «Спартак» пройдёт первый тур первенства. Игры начнутся в 12:00.
В матчах примут участие две команды спортивной школы № 6 («СШ №6 – ВСГУТУ» и «СШ №6-РЖД»), команда БГУ и команда «Гвардия».
Возрастное ограничение: 0+.
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