04 октября

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В Закаменске посоревнуются в «трёх играх мужей»

В Закаменске посоревнуются в «трёх играх мужей»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования пройдут в середине следующей недели

10 октября в Закаменском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из бурятского лука «Эрын гурбан наадан». Соревнования посвящены закрытию летнего сезона, а также Году семьи в России.

Масштабные состязания проведут сразу на трёх площадках Закаменска. Местность Мойсото встретит гостей на конных скачках в 12:00, где пройдёт торжественное открытие турнира.

Соревнования состоятся по следующим дистанциям:
- Заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше. Рысь под седлом. Дистанция 2 400 метров.
- Заезд для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6 000 метров.
- Заезд лошадей до 3-х лет бурятской породы. Дистанция 8 000 метров.
- Заезд для лошадей бурятской породы старше 3-х лет. Дистанция 10 000 метров (допускаются лошади бурятской породы, высота в холке которых не превышает 143 см).
- Заезд лошадей улучшенной бурятской породы. Дистанция 8 000 метров.

Стадион «Металлург» станет местом состязаний лучников. Начало соревнований запланировано на 10:00.

Спортивная площадка физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» встретит борцов, готовых сразиться за звание сильнейшего. Здесь же в 15:00 состоится торжественное открытие соревнований по стрельбе из лука и борьбе, сообщает администрация Закаменска.

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спорт Закаменск Бурятия национальные виды спорта

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