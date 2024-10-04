В Закаменске посоревнуются в «трёх играх мужей»

10 октября в Закаменском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по вольной и бурятской борьбе, конным скачкам и стрельбе из бурятского лука «Эрын гурбан наадан». Соревнования посвящены закрытию летнего сезона, а также Году семьи в России.Масштабные состязания проведут сразу на трёх площадках Закаменска. Местность Мойсото встретит гостей на конных скачках в 12:00, где пройдёт торжественное открытие турнира.Соревнования состоятся по следующим дистанциям:- Заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше. Рысь под седлом. Дистанция 2 400 метров.- Заезд для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6 000 метров.- Заезд лошадей до 3-х лет бурятской породы. Дистанция 8 000 метров.- Заезд для лошадей бурятской породы старше 3-х лет. Дистанция 10 000 метров (допускаются лошади бурятской породы, высота в холке которых не превышает 143 см).- Заезд лошадей улучшенной бурятской породы. Дистанция 8 000 метров.Стадион «Металлург» станет местом состязаний лучников. Начало соревнований запланировано на 10:00.Спортивная площадка физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» встретит борцов, готовых сразиться за звание сильнейшего. Здесь же в 15:00 состоится торжественное открытие соревнований по стрельбе из лука и борьбе, сообщает администрация Закаменска.