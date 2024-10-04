04 октября

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В Забайкалье испытывают рекуператор теплоты стоков, созданный студентами

В Забайкалье испытывают рекуператор теплоты стоков, созданный студентами
Общество,  Фото:ЗабГУ
По результатам промышленной эксплуатации проект может перейти в серийное производство

Студенты Забайкалья запустили в опытно-промышленную эксплуатацию первый российский рекуператор для возврата сбросной теплоты в системах водоотведения. Устройство установлено на территории вахтового посёлка Быстринского горно-обогатительного комбината с целью изучения его эффективности по снижению углеродного следа. Оно имеет два принципиальных отличия от импортных аналогов: конструкция адаптирована для российских систем водоотведения и стоит в десять раз дешевле. Разработали устройство студенты конструкторского бюро СКБ «КБ» кафедры энергетики Забайкальского государственного университета.

- Конструкция обладает новизной мирового уровня, и на неё получен патент. Рекуператор теплоты серых стоков позволяет уменьшить количество теплоты, которое поступает в канализацию со стоками, возвращая её для повторного полезного использования. Рекуператор относится к устройствам повышения энергетической эффективности. Сама идея рекуперации относится к задаче по сдерживанию глобального потепления и снижению влияния человеческой деятельности на климат планеты. Одним из основных выбросов, влияющих на климат, является углекислый газ, который образуется в результате горения топлива, в том числе для отопления и горячего водоснабжения вахтового посёлка, таким образом повышение энергетической эффективности напрямую влияет на снижение выбросов, - рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро ЗабГУ Михаил Кобылкин.

Разработку студентов испытывают инженеры комбината, однако первоначальную оценку эффективности провели школьники Агинской гимназии. В рамках конкурса «Сириус. Лето» школьникам было предложено решить кейс-задачу по снижению углеродного следа предприятия. Совместно с наставником, ребята рассмотрели несколько вариантов энергосбережения, в том числе с разработанной технологией рекуперации и её потенциале.

- Согласно приказу правительства России, всего есть девять уровней готовности для разрабатываемых технологий. Разработка студентов уже относится к 6-му. Следующий шаг – промышленные испытания, которые пройдут на предприятии ГРК Быстринское в течение двух месяцев. Тогда будет дана оценка эффективности рекуператора в процессе реальной эксплуатации. Далее команда готова переходить к серийному производству, - сообщили в ЗабГУ.

Забайкальский край вузы

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