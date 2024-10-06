«Кина не будет»: Жители района в Бурятии остались без фильмов



Против экс-начальницы районного культурно-досугового объединения (РКДО), заключившего соответствующий контракт, Против экс-начальницы районного культурно-досугового объединения (РКДО), заключившего соответствующий контракт, возбудили уголовное дело о халатности . К ответственности за мошенничество привлекли самого поставщика, а также члена комиссии по осуществлению закупок РКДО. Последнего – за незаконное получение денег в связи с закупкой товаров для обеспечения муниципальных нужд.



Накануне нынешний директор культурно-досугового объединения Олег Ринчинов напомнил, что в октябре 2021-го райсуд признал закупленное оборудование не соответствующим техническим требованиям и не отвечающим требованиям безопасности. Теперь оно подлежит списанию и утилизации.



С поставщика в пользу государства взыскали 5 миллионов рублей. Виновные понесли наказание. Однако с последствиями халатности кинотеатру приходится сталкиваться до сих пор. Так, по словам Ринчино, на проекторе постоянно сгорает лампа, проецирующая изображение на большой экран. Её стоимость – более 100 тысяч рублей. «Потому показ фильмов не представляется возможным», – цитирует его «Баргузин-инфо.24/7».

Жители Баргузинского района пока не смогут смотреть фильмы в местном кинотеатре. Виной всему – история шестилетней давности. Тогда в учреждение поставили «бэушное» оборудование, оказавшееся ещё и очень некачественным.