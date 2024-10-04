04 октября

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Бурятия примет патриотический форум вузов ДФО

Бурятия примет патриотический форум вузов ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут студенческие патриотические и волонтёрские объединения

В Бурятии пройдёт студенческий патриотический форум «Мы с Дальнего Востока». Мероприятие проведут с 17 по 18 октября в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. Форум соберёт 250 лидеров студенческих патриотических и волонтёрских объединений вузов Дальневосточного федерального округа.

Как сообщили в БГСХА, задачей мероприятия станут обмен лучшими практиками гражданско-патриотического воспитания, поддержки СВО, активизация взаимодействия патриотических клубов и объединений вузов Дальнего Востока.

- Мы сформировали программу так, чтобы участники познакомились друг с другом и работой патриотических студенческих объединений в разных городах, поделились опытом, обсудили проблемы и получили новые знания. Результатом станут предложения, которые помогут выстроить систему патриотического воспитания молодёжи на Дальнем Востоке, — заявил ректор вуза Бэликто Цыбиков.

Центральными событиями форума будут дискуссия «Патриотическое воспитание молодёжи в современных геополитических условиях» и форсайт-сессия, среди тем которой — продвижение патриотического контента в социальных сетях, новые патриотические традиции, отношение к истории страны, деятельность казачества на Дальнем Востоке.

Для участников будут организованы мастер-классы по управлению БПЛА и тактической медицине, квиз, деловая игра от ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Все дни будет работать выставка «Стойкость, верность, отвага» о героях СВО и подкаст-студия. Студенты посетят исторические, культурные, природные достопримечательности региона, посмотрят художественный фильм о Герое России Алдаре Цыденжапове.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия ДФО форум вузы патриотическое воспитание

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