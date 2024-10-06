В Бурятии бегавшие у сельской школы собаки куда-то подевались

Во время рейда там не обнаружили ни одного пса
Недавно жители заиграевского посёлка Онохой начали жаловаться
на своры псов, бегающих по населённому пункту. Местные заявили: собаки гуляют около местной школы и их никто не отлавливает.
- В администрации отвечают, что закончились лимиты на отлов. Как быть? – уточнили сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В управлении сельского хозяйства райадминистрации сообщили, что договор на поимку 89 четвероногих заключили 25 августа. Их уже отловили. А несколько недель спустя, 18 сентября, объявили новый аукцион уже на 107 псов.
Однако заявки на участие в торгах так никто и не подал и их признали несостоявшимися. Аукцион теперь хотят повторить.
В Онохое тем временем решили устроить «собачий» рейд. Он состоялся в среду, 2 октября. Всего в посёлке обошли 42 двора. На нарушителей составили 7 протоколов и выдали владельцам четвероногих, недоглядевшим за ними, 30 уведомлений о возбуждении административного дела.
Кроме того, специалисты обследовали территорию СОШ № 1, 2 и 3. В райадминистрации отметили, что собак там не обнаружили.
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Во время рейда там не обнаружили ни одного пса
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