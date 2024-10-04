04 октября

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В Кабанском районе Бурятии родился 300-й ребёнок

В Кабанском районе Бурятии родился 300-й ребёнок
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Родители назвали сына Егором

В Кабанском районе Бурятии было зарегистрировано рождение 300-го ребёнка с начала года. 19 сентября появился на свет второй сын в семье Евгения Геннадьевича и Маргариты Леонидовны.

3 октября в Кабанском районном отделе ЗАГС родители получили первые документы о рождении сына. Малыша назвали Егором.

Специалисты отдела поздравили родителей с рождением сына и вручили самый главный в жизни документ малыша – свидетельство о рождении. Также родителям пожелали терпения, любви, мудрости в воспитании ребёнка, а малышу – расти добрым и здоровым мальчиком.
Бурятия Кабанский район дети новорожденные ЗАГС

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