В Кабанском районе Бурятии родился 300-й ребёнок

В Кабанском районе Бурятии было зарегистрировано рождение 300-го ребёнка с начала года. 19 сентября появился на свет второй сын в семье Евгения Геннадьевича и Маргариты Леонидовны.3 октября в Кабанском районном отделе ЗАГС родители получили первые документы о рождении сына. Малыша назвали Егором.Специалисты отдела поздравили родителей с рождением сына и вручили самый главный в жизни документ малыша – свидетельство о рождении. Также родителям пожелали терпения, любви, мудрости в воспитании ребёнка, а малышу – расти добрым и здоровым мальчиком.