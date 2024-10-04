В Бурятии откроется мастерская керамики

В Бурятии, на базе республиканского центра народного творчества создадут мастерскую «Керамика у Байкала». В сентябре проект выиграл грант президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Мастерскую оснастят необходимым оборудованием. Для резидентов мастерской организуют обучение. В свою очередь они проведут творческие уроки для социально незащищённых слоёв населения. Приглашённые наставники проекта проведут показательные мастер-классы для широкой публики.Как сообщили в РЦНТ, Проект «Керамика у Байкала» – это не первый проект, направленный на возрождение традиционных ремёсел по обработке глины, приобщение современных мастеров к керамике, реализованный при поддержке центра. Автором и художественным руководителем проектов является Сергей Доржиев.Так, в 2023 году успешно реализован проект «Симпозиум гончаров «Шабар-Арт». В проекте 30 начинающих керамистов из районов республики получили азы ручной лепки и гончарной керамики. По результатам реализации симпозиума стал вопрос о продолжении проектов по возрождению керамического искусства в Бурятии. По словам Сергея Доржиева, создание мастерской на базе государственного учреждения культуры и обучение первых резидентов коворкинг мастерской поможет развитию этого направления творчества.