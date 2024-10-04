Прокуратура отреагировала на ситуацию с ремонтом теплосетей в Улан-Удэ





Прокуратура Бурятии сообщила о результатах надзорного сопровождения при обеспечении теплоснабжением жителей Улан-Удэ.Программой по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению имущественного комплекса на 2024 год, утверждённой ПАО «ТГК-14» и комитетом по управлению имуществом администрации города, предусмотрено более 20 мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения.- В ходе выезда и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики на места проведения ремонта на коммунальных сетях выявлены факты невыполнения части мероприятий. Также не завершены работы по благоустройству 53 участков. При этом администрацией Улан-Удэ надлежащий контроль за готовностью ресурсоснабжающего предприятия к отопительному сезону не обеспечен, - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.В связи с этим прокуратурой республики мэру Улан-Удэ и руководителю теплогенерирующей компании внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, директору филиала ПАО ТГК-14 «Генерация Бурятии» объявлено предостережение, он предупреждён об ответственности за неисполнение требований законодательства.Вопросы прохождения отопительного сезона находятся на контроле органов прокуратуры.