04 октября

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В Улан-Удэ прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

В Улан-Удэ прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Святыня будет находиться в Одигитриевском соборе 26 и 27 октября

3 октября в епархиальном управлении Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся организационный комитет по подготовке к встрече ковчега с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга. Участники комитета обсудили процесс встречи и пребывания святыни в Улан-Удэ.

26 октября в 9:00 ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в столицу Бурятии. В течение двух дней 26 и 27 октября святыня будет доступна для поклонения верующих в Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ. Торжественные проводы святыни состоятся 27 октября. В 17:00 будет совершён молебен с акафистом перед ковчегом с частицей пояса Матери Божией, а затем святыня отправится далее по городам России.

- Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключённая в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме, - сообщили в епархии. - В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божией Матери перед великой святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

Отметим, что частица пояса Пресвятой Богородицы помещена в ковчег. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны.
Бурятия православие

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