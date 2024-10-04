В Улан-Удэ прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

3 октября в епархиальном управлении Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся организационный комитет по подготовке к встрече ковчега с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга. Участники комитета обсудили процесс встречи и пребывания святыни в Улан-Удэ.26 октября в 9:00 ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в столицу Бурятии. В течение двух дней 26 и 27 октября святыня будет доступна для поклонения верующих в Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ. Торжественные проводы святыни состоятся 27 октября. В 17:00 будет совершён молебен с акафистом перед ковчегом с частицей пояса Матери Божией, а затем святыня отправится далее по городам России.- Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключённая в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме, - сообщили в епархии. - В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божией Матери перед великой святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.Отметим, что частица пояса Пресвятой Богородицы помещена в ковчег. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны.