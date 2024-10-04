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В Бурятии наконец-то показали «Слёзы дракона»

В Бурятии наконец-то показали «Слёзы дракона»
Общество, 
В республике презентовали долгожданный фильм-сказку, но перенесли его широкую премьеру

Накануне в Улан-Удэ представили игровой фильм «Слёзы дракона» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных сказок и легенд. Он, как сообщал «Байкал-Daily», вошёл в шорт-лист сразу двух международных кинофестивалей – «Свидание с Россией в Бурятии» (6+) и «Хрустальный нерпёнок» (6+), которые проходят в эти дни в республике.
 
Первые зрители увидели картину в рамках одного из кинофестивалей. Режиссёр Татьяна Мирошник отметила: «Слёзы дракона» снимали так, чтобы люди, посмотрев ленту, влюбились в Бурятию и поехали сюда.

- Мы закончили фильм буквально за три дня до фестиваля. Очень спешили, чтобы показать его здесь, – подчеркнула Мирошник.


видео: пресс-служба правительства РБ 

Точная дата выхода картины в широкий прокат пока неизвестна. Ранее сообщалось, что произойдёт это осенью, но сроки в итоге сдвинули. Режиссёр заверила, что в кинотеатрах «Слёзы дракона» покажут не позднее февраля 2025-го.

Сняла фильм кинокомпания «Вверх» при поддержке Минкульта России. Сценарий создавался совместно с поэтом и прозаиком из Бурятии Евгенией Фахуртдиновой. При этом использовались такие известные бурятские сказки и легенды, как «Огненный дракон», «Мудрая дочь», «Коралловые бусы», «Меткая стрела» и «Злая шаманка» (0+).

Эта лента выиграла грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда трудилась здесь над документалкой «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела Бурятию со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в сказке засветились артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка республики, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. 

Актёры освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже стали героями «Слёз дракона». Кстати, реквизиты для картины собирали со всей республики, а некоторые из них везли из Москвы и даже из соседней Монголии. Основным местом для съёмок, где был построен бурятский улус, стало красивейшее пространство в Иволгинском районе. Там протекает Селенга.
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