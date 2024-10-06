В Улан-Удэ ищут хозяев для крошечного котёнка



В столице Бурятии ищут дом и любящих хозяев для крохотного котёнка по кличке Маркус. Его нашла у магазина неравнодушная улан-удэнка. Малыш сначала лежал тихо, уткнувшись в угол, но потом начал жалобно пищать. Его, конечно же, не оставили на произвол судьбы и забрали.



- Оказавшись в тепле и безопасности, малыш никак не мог перестать плакать, – рассказали на официальной странице фонда помощи животным «Собака счастья» во «ВКонтакте». – Теперь Маркус живёт на даче в клетке и только-только учится есть хоть что-то, кроме смеси из бутылочки.



Желающие приютить котика и подарить ему дом или хотя бы взять на передержку могут связаться с волонтёрами в группе vk.com/sobakaluck. А ещё ему можно помочь, отправив посильную сумму на корм. Все реквизиты есть в паблике.



