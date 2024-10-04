Ещё 150 мест для дошколят появится в одном из райцентров Бурятии

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение готово на 83 %. Планируется, что в ноябре этого года объект будет сдан.- На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние отделочные работы, работы по монтажу внутренних дверей, устройство пожарных резервуаров, монтаж противопожарных дверей, а также благоустройство прилегающей территории, - отметили в управлении капитального строительства РБ.Строительство детского сада стартовало весной прошлого года. Новое учреждение рассчитано на 150 детей. Здание двухэтажное и состоит из трех блоков. На первом этаже расположены три групповые ячейки вместимостью по 25 детей каждая и пищеблок. На втором этаже находятся ещё три групповые ячейки, также рассчитанные на 25 детей каждая.- Для жителей села строительство дошкольного учреждения- долгожданное событие, потому что в последние годы возведение социальной инфраструктуры в селе и в районе велось недостаточно активно, - заявили в пресс-службе министерства строительства РБ.