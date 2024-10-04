В прибрежные сёла Бурятии зачастили медведи

Сразу три косолапых объявились с утра пораньше на железнодорожной станции
В Кабанском районе Бурятии на глаза людям попались сразу три медведя. Всё произошло ранним утром 4 октября, примерно в 4:42.
Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района, бурых хищников видели на железнодорожной станции Кедровая.
До этого косолапый бродил
поздним вечером 27 сентября возле мусорных баков у гостиницы в кабанском посёлке Танхой. Другой в тот же день шастал возле АЗС на улице Центральная в том же населённом пункте.
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