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В Бурятии военнослужащие осваивают тактическую медицину

В Бурятии военнослужащие осваивают тактическую медицину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занятия проходят на полигоне «Дивизионный»

В рамках курса интенсивной подготовки с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проводят занятия по тактической медицине. Занятия проходят на полигоне «Дивизионный» в Бурятии.

- Военнослужащие в ходе занятий изучают обязательные компоненты медицинского снаряжения и правила его размещения. Затем переходят к практическим занятиям: учатся накладывать жгуты и бандажи на себя и своих товарищей, отрабатывают эти навыки в составе групп, а также осваивают применение подручных средств для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Также военнослужащие учатся правильно оценивать степень ранения, применять средства для остановки кровотечения, накладывать шины и давящие повязки для последующей транспортировки и эвакуации.

Главная цель тренировок — подготовить личный состав к оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях. «Это означает, что помимо базовых навыков осмотра и наложения жгутов, военнослужащие осваивают различные способы эвакуации с поля боя», - отметили в пресс-службе ВВО.

военнослужащие Восточный военный округ

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