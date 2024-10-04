В центре Улан-Удэ несколько домов останутся без холодной воды на полдня

Запланированы ремонтные работы
Сегодня, 4 октября, в центре Улан-Удэ будет произведено отключение холодного водоснабжения.
Причина – плановые работы на водопроводной сети по улице Куйбышева, 21. Работы запланированы с 9:00 до 15:00, сообщили в МУП «Водоканал».
- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - обратились в МУП «Водоканал» к горожанам.
Под отключение попадают дома по улице Ленина под номерами: 19/3, 19/1, 13, 15, 15а, 17, 28а.
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