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Летевший в Иркутск самолёт вынужденно приземлился в Улан-Удэ

Летевший в Иркутск самолёт вынужденно приземлился в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ночью в соседнем городе была нелётная погода

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» ночью принял рейс, который летел в Иркутск. Там самолёт не смогли принять по метеоусловиям.

- Туман помешал рейсу Новосибирск - Иркутск. В данное время рейс уже вылетел в Иркутск, - сообщил утром в пятницу генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Он напомнил, что аэропорт Улан-Удэ обслуживает свои регулярные рейсы круглосуточно.
аэропорт самолеты

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