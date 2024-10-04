Летевший в Иркутск самолёт вынужденно приземлился в Улан-Удэ

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» ночью принял рейс, который летел в Иркутск. Там самолёт не смогли принять по метеоусловиям.- Туман помешал рейсу Новосибирск - Иркутск. В данное время рейс уже вылетел в Иркутск, - сообщил утром в пятницу генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Он напомнил, что аэропорт Улан-Удэ обслуживает свои регулярные рейсы круглосуточно.