Летевший в Иркутск самолёт вынужденно приземлился в Улан-Удэ

Ночью в соседнем городе была нелётная погода
Улан-удэнский аэропорт «Байкал» ночью принял рейс, который летел в Иркутск. Там самолёт не смогли принять по метеоусловиям.
- Туман помешал рейсу Новосибирск - Иркутск. В данное время рейс уже вылетел в Иркутск, - сообщил утром в пятницу генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он напомнил, что аэропорт Улан-Удэ обслуживает свои регулярные рейсы круглосуточно.
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