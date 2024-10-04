В Бурятии за семь месяцев скончалось 15 младенцев



В Бурятстате представили очередной доклад о социально-экономическом положении республики. Там рассказали, в частности, о демографической ситуации в регионе в первые семь месяцев 2024 года.



За это время из жизни ушли 6925 человек, а на свет появилось 5525 – на 255 больше и на 420 меньше, чем за тот же период 2023-го.



Естественная убыль населения составила 1400 человек. Наибольшая отмечалась в Северо-Байкальском, Баргузинском, Кабанском и Мухоршибирском районах. Естественный прирост по-прежнему наблюдался только в двух – Иволгинском и Окинском.



В целом родившихся стало меньше в 18 муниципальных образованиях, покойников прибавилось в 13-ти. Умерших оказалось больше на 25,3 %. Всего за семь месяцев в Бурятии скончалось 15 детей до года.



- Коэффициент младенческой смертности достиг 2,6 новорождённых на 1000 родившихся живыми и снизился на 13,3% по сравнению с январём-июлем 2023-го,– отметили в Бурятстате.



Женились в республике не так охотно, как разводились – зарегистрировали брак 2933 пары, а расторгли его 3109. Год назад было 2980 и 3060 соответственно.



