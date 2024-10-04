В улан-удэнской колонии отметили День учителя

В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошёл концерт, приуроченный ко Дню учителя. На нём выступил вокально-инструментальный ансамбль «Yетэн».Преподавательский состав вечерней школы поздравило руководство исправительного учреждения, лидер группы «Үетэн» Баяр Шойдоков, а также осуждённые из числа учащихся школы.Заместитель начальника учреждения Сергей Ендонов пожелал педагогам крепкого здоровья, успехов в их нелёгком труде, а также всего самого наилучшего. Кроме того, он поблагодарил участников ансамбля за участие в праздничном мероприятии, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.В России День учителя с 1965 года отмечался в первое воскресенье октября. Однако в 1994 году был учреждён Всемирный День учителя, празднование указом президента РФ перенесли на 5 октября.