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В Иволгинском дацане перед началом строительства дугана провели обряд

В Иволгинском дацане перед началом строительства дугана провели обряд
Общество,  Фото:t.me/D_Ayusheev
Состоялся обряд закладки ритуального сосуда в фундамент будущего храма

В Иволгинском дацане провели обряд закладки бумбы (ритуальный сосуд – прим. ред.) в фундамент Диваажин дугана. Об этом сообщил Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём телеграм-канале.

- Благословенный бумба, в котором находится 9 драгоценностей, подносится хозяину местности, чтобы он был рад подарку и разрешил строительство, - объяснил Хамбо Лама.

Как сообщал «Байкал-Daily», в планах у Иволгинского дацана – строительство двух дуганов: Диважин дугана – Дворца Будды Амитабхи, и Майдари дугана – Дворца Будды Майтреи (Майдари). Внутри последнего планируется установить статую Будды Грядущего высотой 21 метр.

Сейчас готовится проектно-сметная документация.
буддизм Иволгинский дацан

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