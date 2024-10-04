В Иволгинском дацане перед началом строительства дугана провели обряд

Состоялся обряд закладки ритуального сосуда в фундамент будущего храма
В Иволгинском дацане провели обряд закладки бумбы (ритуальный сосуд – прим. ред.) в фундамент Диваажин дугана. Об этом сообщил Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём телеграм-канале.
- Благословенный бумба, в котором находится 9 драгоценностей, подносится хозяину местности, чтобы он был рад подарку и разрешил строительство, - объяснил Хамбо Лама.
Как сообщал
«Байкал-Daily», в планах у Иволгинского дацана – строительство двух дуганов: Диважин дугана – Дворца Будды Амитабхи, и Майдари дугана – Дворца Будды Майтреи (Майдари). Внутри последнего планируется установить статую Будды Грядущего высотой 21 метр.
Сейчас готовится проектно-сметная документация.
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