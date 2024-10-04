Свыше 800 авто эвакуировали с мест незаконных парковок в Улан-Удэ

К административной ответственности привлечены почти 2 тысячи водителей
В Улан-Удэ продолжаются совместные рейды Госавтоинспекции и городского комитета по транспорту по пресечению нарушений правил стоянки и остановки автомобилей.
С начала года на специализированные штрафстоянки эвакуировано свыше 800 машин с мест несанкционированных парковок, в том числе на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, под запрещающим знаком.
К административной ответственности привлечены 1979 водителей, пренебрегших правилами парковки.
В Улан-Удэ на 14 маршрутах работают мобильные комплексы фото- и видеофиксации подобных нарушений, которыми выявлено свыше 7000 нарушений.
Госавтоинспекция напоминает, что допустимые и запрещённые места стоянки и остановки транспортных средств подробно разъяснены в главе 12 ПДД РФ.
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