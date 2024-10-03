03 октября

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Жители Бурятии могут оказаться под действием магнитной бури

Общество, 
Магнитные бури продлятся два дня

Специалисты предупредили о сильных и продолжительных магнитных бурях. Во вторник на Солнце начался новый период активности, произошла сильная вспышка. Из-за этого на Земле в четверг, 3 октября, начались мощные магнитные бури, которые продлятся до субботы.

- Ожидается, что уже сегодня поздним вечером после 21 часа по московскому времени на Земле начнётся слабая магнитная буря класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать, и утром пятницы после 6 часов магнитная буря станет сильной – класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера – 21 часа субботы, - сообщили в центре погоды «Фобос».

В воскресенье геомагнитное поле ещё сохранит слабые возмущения и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.

Магнитная буря может вывести из строя энергосистемы, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
солнце

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