Жители Бурятии могут оказаться под действием магнитной бури

Специалисты предупредили о сильных и продолжительных магнитных бурях. Во вторник на Солнце начался новый период активности, произошла сильная вспышка. Из-за этого на Земле в четверг, 3 октября, начались мощные магнитные бури, которые продлятся до субботы.- Ожидается, что уже сегодня поздним вечером после 21 часа по московскому времени на Земле начнётся слабая магнитная буря класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать, и утром пятницы после 6 часов магнитная буря станет сильной – класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера – 21 часа субботы, - сообщили в центре погоды «Фобос».В воскресенье геомагнитное поле ещё сохранит слабые возмущения и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.Магнитная буря может вывести из строя энергосистемы, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.