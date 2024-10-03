В Бурятии спасли 72-летнюю женщину с разрывом желчного пузыря

Врачи Кяхтинской центральной районной больницы спасли женщину с перфорацией (разрывом) желчного пузыря.В больнице рассказали, что 72-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. После дополнительных обследований медики обнаружили воспалительные изменения желчного пузыря и поджелудочной железы. После предварительной подготовки в отделении анестезиологии и реанимации было проведена операция.Как сообщили в больнице, благодаря усилиям медицинских работников риск осложнений был сведён к минимуму, и пациентка смогла вернуться на путь к полному выздоровлению.Операцию провели: хирург Алексей Хунхенов, операционная медсестра Елена Распопина, анестезиолог-реаниматолог Владимир Байнзуров, сестра-анестезист Татьяна Суханова.