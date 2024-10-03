03 октября

02 октября

Популярное

В Бурятии спасли 72-летнюю женщину с разрывом желчного пузыря

В Бурятии спасли 72-летнюю женщину с разрывом желчного пузыря
Общество,  Фото:Кяхтинская ЦРБ
Риск осложнений был сведён к минимуму

Врачи Кяхтинской центральной районной больницы спасли женщину с перфорацией (разрывом) желчного пузыря.

В больнице рассказали, что 72-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе. После дополнительных обследований медики обнаружили воспалительные изменения желчного пузыря и поджелудочной железы. После предварительной подготовки в отделении анестезиологии и реанимации было проведена операция.

Как сообщили в больнице, благодаря усилиям медицинских работников риск осложнений был сведён к минимуму, и пациентка смогла вернуться на путь к полному выздоровлению.

Операцию провели: хирург Алексей Хунхенов, операционная медсестра Елена Распопина, анестезиолог-реаниматолог Владимир Байнзуров, сестра-анестезист Татьяна Суханова.
медицинская помощь врачи операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии облегчили продажу ипотечных квартир и домов
Жителям Бурятии облегчили продажу ипотечных квартир и домов
Общество, 03.10.2024
Теперь за счёт вырученных от неё средств можно погасить долг перед банком 
В Улан-Удэ сообщили об итогах операции «Автобус»
В Улан-Удэ сообщили об итогах операции «Автобус»
Общество, 03.10.2024
К ответственности привлекли почти 300 водителей
Жители Бурятии получат пенсии досрочно
Жители Бурятии получат пенсии досрочно
Общество, 03.10.2024
Некоторым их перечислят раньше, чем обычно
В Бурятии после вмешательства прокуратуры заменили электроопоры
В Бурятии после вмешательства прокуратуры заменили электроопоры
Общество, 03.10.2024
В надзорный орган обратились местные жители
Читинские таможенники передали погрузчики в зону СВО
Читинские таможенники передали погрузчики в зону СВО
Общество, 03.10.2024
Ранее суд обратил их в федеральную собственность
В Бурятии коровы-вандалы набезобразничали в чужом огороде
В Бурятии коровы-вандалы набезобразничали в чужом огороде
Общество, 03.10.2024
Они сожрали там всю морковь и свёклу и ободрали цветы
В Бурятии жители райцентра жалуются на постоянное распитие спиртного в сквере
В Бурятии жители райцентра жалуются на постоянное распитие спиртного в сквере
Общество, 03.10.2024
Общественники направили запрос в надзорные органы
В Улан-Удэ убирают свалки
В Улан-Удэ убирают свалки
Общество, 03.10.2024
Работы проводятся в рамках месячника чистоты
В Улан-Удэ «управляшке» устроили нагоняй за плохую подготовку к зиме
В Улан-Удэ «управляшке» устроили нагоняй за плохую подготовку к зиме
Общество, 03.10.2024
В домах, которые она обслуживает, нашли ряд нарушений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^