Жителей Бурятии просят не беспокоиться в связи с задымлениями над лесом

Жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления в лесах, но они не будут связаны с пожарами, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Так, в Бурятии готовятся к пожароопасному сезону 2025 года. Лесхозы проводят осенние контролируемые противопожарные выжигания хвороста, подстилки, сухой травы и других горючих материалов в лесах.- Профилактическое выжигание - это одна из основных мер пожарной безопасности в лесах, направленная на предупреждение лесных пожаров. Проведение выжиганий разрешено только на землях лесного фонда в соответствии с техническим заданием и графиками, согласованными главами районов, - пояснила консультант отдела охраны, защиты лесов Валентина Калашникова.Уже запланированы профилактические выжигания горючего материала в Бичурском, Закаменском, Еравнинском, Хоринском, Курумканском районах и городе Улан-Удэ.