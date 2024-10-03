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Жителей Бурятии просят не беспокоиться в связи с задымлениями над лесом

Жителей Бурятии просят не беспокоиться в связи с задымлениями над лесом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут проводиться профилактические отжиги

Жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления в лесах, но они не будут связаны с пожарами, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Так, в Бурятии готовятся к пожароопасному сезону 2025 года. Лесхозы проводят осенние контролируемые противопожарные выжигания хвороста, подстилки, сухой травы и других горючих материалов в лесах.

- Профилактическое выжигание - это одна из основных мер пожарной безопасности в лесах, направленная на предупреждение лесных пожаров. Проведение выжиганий разрешено только на землях лесного фонда в соответствии с техническим заданием и графиками, согласованными главами районов, - пояснила консультант отдела охраны, защиты лесов Валентина Калашникова.

Уже запланированы профилактические выжигания горючего материала в Бичурском, Закаменском, Еравнинском, Хоринском, Курумканском районах и городе Улан-Удэ.

Лес

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