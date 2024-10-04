В Бурятии похолодает до +4 градусов

Ожидается дождь и мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 4 октября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём +4, +10 градусов. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Днём 7-9 градусов тепла, порывы северо-западного ветра усилятся до 14 м/с.
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