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В Улан-Удэ сообщили об итогах операции «Автобус»

В Улан-Удэ сообщили об итогах операции «Автобус»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
К ответственности привлекли почти 300 водителей

С 16 по 25 сентября в Улан-Удэ проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверили и досмотрели 964 автобуса, в том числе 267 школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства.

К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения привлекли 294 водителя, из них в 84 случаях они осуществляли деятельность по лицензии на перевозку пассажиров.

- По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено два юридических и 18 должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов. Юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию автобусов, объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Также проведено два профилактических визита, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
ГИБДД автобус

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