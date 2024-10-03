В Улан-Удэ сообщили об итогах операции «Автобус»

С 16 по 25 сентября в Улан-Удэ проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверили и досмотрели 964 автобуса, в том числе 267 школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства.К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения привлекли 294 водителя, из них в 84 случаях они осуществляли деятельность по лицензии на перевозку пассажиров.- По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено два юридических и 18 должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов. Юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию автобусов, объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Также проведено два профилактических визита, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.