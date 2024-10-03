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Жителям Бурятии облегчили продажу ипотечных квартир и домов

Жителям Бурятии облегчили продажу ипотечных квартир и домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь за счёт вырученных от неё средств можно погасить долг перед банком

В сентябре в федеральный закон «Об ипотеке» № 102 от 16 июля 1998 года внесли изменения, благодаря которым все россияне, включая жителей Бурятии, смогут продавать находящиеся в ипотеке дома или квартиры. Если раньше такое было возможно только при досрочном погашении кредита, то теперь покрыть долг можно уже после продажи жилья как раз за счёт вырученных от неё средств.

Как пояснили в республиканском управлении Росреестра, первым делом нужно направить залогодержателю – то есть банку, где оформлялась ипотека – заявление о самостоятельной реализации имущества. Сделать это можно по почте – заказным письмом с уведомлением либо принести самому и вручить лично под расписку.

Финансовое учреждение должно принять решение в течение десяти рабочих дней и после направить уведомление о своём согласии или несогласии. Оснований для отказа несколько. Например, если до заявления банк успел подать иск об обращении взыскания на заложенное имущество. Или если нотариус совершил исполнительную надпись на ипотечном договоре. А ещё – если человек или сама финансовая организация проходит процедуру банкротства, если имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств или заёмщик ранее уже подавал такое заявление, но правом на самостоятельную реализацию заложенного имущества так и не воспользовался.

Если же банк дал согласие, у должника будет четыре месяца на продажу квартиры или дома. Покупатель, в свою очередь, перечисляет деньги на счёт, который финучреждение указывает в уведомлении о согласии на такую сделку. Средства, оставшиеся после погашения долга, переводят бывшему владельцу.
 
- За 4 месяца нужно зарегистрировать переход права собственности и полностью погасить кредит либо заем. Однако срок можно продлить по соглашению сторон. При этом заложенное имущество должно быть реализовано по цене не ниже минимальной продажной, – пояснила замруководителя управления Росреестра по Бурятии Сарра Хайруллина.

С даты, когда банк получит заявление, обратить взыскание на недвижимость нельзя. Запрет не будет действовать, если кредитная организация не даст согласие, жильё не получится продать или если собственник сам вдруг откажется от упрощённой процедуры реализации.
ипотека жилье недвижимость Росреестр

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