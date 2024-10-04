В Бурятии определят чемпиона республики по ориентированию

Соревнования проведут в Селенгинском районе
12 октября в Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию «Гонка Сильнейших 2024». Соревнования станут XII этапом кубка региона.
Турнир проведут в Селенгинском районе, в окрестностях с. Харгана, у озера Абрамовское. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «кросс-лонг».
Онлайн-регистрация продлится до 18:00 9 октября. 12 октября с 11:00 до 12:30 состоится выдача номеров. В 12:30 запланировано открытие соревнований. С 13:00 до 14:00 спортсменам предстоит преодолеть дистанцию. В 16:00 будет организовано награждение и пройдёт закрытие соревнований.
Возрастное ограничение: 0+.
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