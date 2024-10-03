Читинские таможенники передали погрузчики в зону СВО

Три конфискованных колесных погрузчика стоимостью более 6 млн рублей передали читинские таможенники в зону СВО.- Погрузчики ввезли в Россию из Китая через пропускной пункт МАПП Забайкальск с нарушениями. По решению суда партию конфисковали, и передали в федеральную собственность. После таможенники организовали их передачу военным, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.Два колесных погрузчика передали представителям воинской части из Хабаровского края, один – представителям воинской части в Забайкальском крае.Ранее сотрудники таможенных постов МАПП Забайкальск и ЖДПП Забайкальск передали военнослужащим две тонны оборудования, электроинструментов и расходных материалов к ним. Все товары были конфискованы у организацией, признанных виновными по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование товара».