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Читинские таможенники передали погрузчики в зону СВО

Читинские таможенники передали погрузчики в зону СВО
Общество,  Фото:Читинская таможня
Ранее суд обратил их в федеральную собственность

Три конфискованных колесных погрузчика стоимостью более 6 млн рублей передали читинские таможенники в зону СВО.

- Погрузчики ввезли в Россию из Китая через пропускной пункт МАПП Забайкальск с нарушениями. По решению суда партию конфисковали, и передали в федеральную собственность. После таможенники организовали их передачу военным, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Два колесных погрузчика передали представителям воинской части из Хабаровского края, один – представителям воинской части в Забайкальском крае.

Ранее сотрудники таможенных постов МАПП Забайкальск и ЖДПП Забайкальск передали военнослужащим две тонны оборудования, электроинструментов и расходных материалов к ним. Все товары были конфискованы у организацией, признанных виновными по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование товара».



Таможня спецоперация на Украине военнослужащие

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