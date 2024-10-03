Жители Бурятии получат пенсии досрочно

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Части жителей Бурятии пенсии в этот раз переведут раньше положенного. Среди них – те, кому средства через банки перечисляют 6-го числа каждого месяца. Поскольку этот день выпадает на воскресенье, деньги на карты упадут уже в пятницу, 4-го.У получающих их 14-го и 21-го числа всё по графику – как и у жителей РБ, которым пенсии доставляют через почту, с 3-го по 21-ое.