Жители Бурятии получат пенсии досрочно

Некоторым их перечислят раньше, чем обычно
Части жителей Бурятии пенсии в этот раз переведут раньше положенного. Среди них – те, кому средства через банки перечисляют 6-го числа каждого месяца. Поскольку этот день выпадает на воскресенье, деньги на карты упадут уже в пятницу, 4-го.
У получающих их 14-го и 21-го числа всё по графику – как и у жителей РБ, которым пенсии доставляют через почту, с 3-го по 21-ое.
Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону 8 (800) 100-00-01. Он бесплатный и работает круглосуточно.
Люди не видели её с мая
Они сожрали там всю морковь и свёклу и ободрали цветы
Общественники направили запрос в надзорные органы
Родители маленькой Адисы рассказали о её состоянии
Глава села получил представление
Работы проводятся в рамках месячника чистоты
В домах, которые она обслуживает, нашли ряд нарушений
Они появились на станции Дивизионная
После он провёл личный приём
Участниками станут школьники города
Они разгуливают прямо возле школы
Спортсмены посоревнуются в гонке в гору
Ветер усилится до 14 м/с
Акция пройдёт в центральной городской библиотеке
Соревнования проведут в конце этой недели