В райцентре в Бурятии начались проблемы с оплатой коммуналки

Её принимают только наличными
Жители Заиграевского района поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», почему плата за коммунальные услуги в ЖКХ «Заиграево» теперь возможна только налом. «Специалист говорит, что не работает терминал, однако, но он не работает уже около двух лет», – поделились сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Начальник ЖКХ «Заиграево» Алексей Бурлаков заявил, что у организации «тяжёлое финансовое положение» и пока терминал работать не будет. Людям же пока предложили оплачивать услуги ЖКУ через мобильное приложение банка.
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