На севере Бурятии выбрали «Супербабушку»

1 октября в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоялся районный конкурс «Супербабушка–2024». Для участия в конкурсной программе собрались самые смелые и талантливые бабушки района.Как сообщили в районном доме культуры, бабушкам предстояло пройти серьёзные конкурсные задания: «Визитная карточка», «Звёздный час», «Моя семья – моя опора» и «Чудеса рукотворные». Однако все участницы достойно справились с заданиями. Кроме этого, в рамках конкурсной программы были показаны творческие номера артистов.По итогам конкурса титул «Супербабушка–2024» получила Ольга Алексеевна Бочкарёва из села Багдарин.