03 октября

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В Кяхте уберутся на историческом месте

В Кяхте уберутся на историческом месте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Администрация города призывает горожан к участию в субботнике

Жители Кяхты могут принять участие в экологическом субботнике «Сохраним историю». Акцию проведут в рамках экопроекта «Новый вдох для Кяхтинской слободы».

Уборку проведут в Кяхтинской слободе. Субботник состоится 4 октября с 15:00, а также 5 и 6 октября с 11:00 до 13:00.

- Давайте вместе очистим от мусора историческое место нашего края, нашей страны, - сообщили в администрации Кяхты.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия уборка мусора Кяхта

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