В Кяхте уберутся на историческом месте

Жители Кяхты могут принять участие в экологическом субботнике «Сохраним историю». Акцию проведут в рамках экопроекта «Новый вдох для Кяхтинской слободы».Уборку проведут в Кяхтинской слободе. Субботник состоится 4 октября с 15:00, а также 5 и 6 октября с 11:00 до 13:00.- Давайте вместе очистим от мусора историческое место нашего края, нашей страны, - сообщили в администрации Кяхты.