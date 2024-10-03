В Кяхте уберутся на историческом месте

Администрация города призывает горожан к участию в субботнике
Жители Кяхты могут принять участие в экологическом субботнике «Сохраним историю». Акцию проведут в рамках экопроекта «Новый вдох для Кяхтинской слободы».
Уборку проведут в Кяхтинской слободе. Субботник состоится 4 октября с 15:00, а также 5 и 6 октября с 11:00 до 13:00.
- Давайте вместе очистим от мусора историческое место нашего края, нашей страны, - сообщили в администрации Кяхты.
Возрастное ограничение: 6+.
Администрация города призывает горожан к участию в субботнике
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