В Бурятии северяне пятый месяц сидят без горячей воды

Люди не видели её с мая
Жители северобайкальского посёлка Новый Уоян никак не могут дождаться горячую воду. Местные рассказали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что её отключили в мае. И напомнили, что на дворе уже октябрь.
В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации заявили, что при запуске парового котла в начале отопительного сезона вышел из строя пульт управления.
- Специалист должен приехать на днях. Дата согласовывается. Вода будет, как только восстановят контрольно-измерительный прибор (КИП), – подчеркнули в комитете.
Люди не видели её с мая
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