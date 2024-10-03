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В Бурятии северяне пятый месяц сидят без горячей воды

В Бурятии северяне пятый месяц сидят без горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди не видели её с мая

Жители северобайкальского посёлка Новый Уоян никак не могут дождаться горячую воду. Местные рассказали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что её отключили в мае. И напомнили, что на дворе уже октябрь.

В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации заявили, что при запуске парового котла в начале отопительного сезона вышел из строя пульт управления.
 
- Специалист должен приехать на днях. Дата согласовывается. Вода будет, как только восстановят контрольно-измерительный прибор (КИП), – подчеркнули в комитете. 
жалобы горячее водоснабжение

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