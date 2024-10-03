В Бурятии жители райцентра жалуются на постоянное распитие спиртного в сквере

В региональное отделение Народного фронта обратились жители города Закаменск. В прошлом году там благоустроили сквер имени Седлецкого. Люди жалуются на постоянное распитие спиртных напитков местными жителями ночью, замусоривание сквера и нарушение закона о тишине.- Всё лето и осень в сквере - мусор и ночные посиделки. Место, созданное для отдыха, просто-напросто превращают в свалку. Причина кроется в кафе, которое находится рядом. Время его работы с 14.00 до 02.00. Причём торгуют пивом навынос. Купив алкоголь, шумные компании прямиком направляются в сквер, - сообщают общественники.Активисты направили запрос в надзорные органы с просьбой проверить законность продажи алкоголя и нарушение общественного порядка.