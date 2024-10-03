На Байкале отпразднуют День омуля

В ближайшую субботу, 5 октября, на Байкале будут праздновать День омуля. Фестиваль состоится в посёлке Листвянка Иркутской области.Праздник пройдёт на горнолыжном комплексе «БайкалГора». В рамках фестиваля будут организованы ярмарка, мастер-классы, развлекательная программа и приготовлено 500 литров ухи.Узнать больше о виновнике торжества гости могут в палатке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Там состоится природоохранная викторина «Байкальский омуль».