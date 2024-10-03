На Байкале отпразднуют День омуля

Фестиваль состоится в Иркутской области
В ближайшую субботу, 5 октября, на Байкале будут праздновать День омуля. Фестиваль состоится в посёлке Листвянка Иркутской области.
Праздник пройдёт на горнолыжном комплексе «БайкалГора». В рамках фестиваля будут организованы ярмарка, мастер-классы, развлекательная программа и приготовлено 500 литров ухи.
Узнать больше о виновнике торжества гости могут в палатке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Там состоится природоохранная викторина «Байкальский омуль».
Возрастное ограничение: 6+.
Администрация города призывает горожан к участию в субботнике
Он состоится для трёх северных территорий республики
Всего лауреатами стали 360 человек
Присоединиться может любой желающий
Магнитные бури продлятся два дня
Победительницей стала жительница села Багдарин
Было составлено два протокола
Жамсо Очиров сравнил его с землетрясением
В парке Улан-Удэ собирались студенты техникумов и колледжей
Это связано с расширением тротуара
Её в основном носят с собой горожане старше 45 лет
Героем встречи стала лауреат всероссийского конкурса профессионального мастерства
Вопрос обсуждали в министерстве республики
Автобусы будут ходить с учётом запросов горожан
Стартовал приём заявок на республиканский конкурс