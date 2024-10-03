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В Бурятии коровы-вандалы набезобразничали в чужом огороде

В Бурятии коровы-вандалы набезобразничали в чужом огороде
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Они сожрали там всю морковь и свёклу и ободрали цветы

По Хоринскому району разгуливают коровы, которые всячески пакостят местным жителям. Недавно сразу шесть забрели в чужой огород. Снимок с бурёнками выложили в группе «Хоринск-инфо.24/7». Одна, правда, успела убежать до того, как её сфотографировали.

- Съели всю морковь и свёклу, цветы ободрали, – пожаловались владельцы участка.

В райадминистрации напомнили о запрете на выпас скота в непредназначенных для этого местах и грозящих за это штрафах. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 15 тысяч – для должностных и от 50 000 до 100 000 рублей – для юридических лиц.

«Блудный» скот задерживают и отправляют на специальную стоянку. Хозяину придётся раскошелиться на содержание там сельхозживотных и их перевозку. Если владельца установить не удалось, этим займётся полиция.
 
При проникновении скота на участок и нанесении ущерба хоринцам советуют зафиксировать его на камеру и обязательно сфотографировать бирку с номером, поскольку только по нему можно определить владельца. Затем следует вызвать участкового. А чтобы коровы не забредали в огород, лучше сделать надёжное ограждение и повесить замки на ворота. 
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